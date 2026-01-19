Пол Пирс назвал главное препятствие для Дончича на пути к званию лучшего игрока НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс выразил уверенность в том, что 26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич должен улучшить свои навыки в обороне, чтобы его признали лучшим игроком в лиге.

«Мы никогда не говорили, что Лука лучший игрок в лиге — всё дело в его навыках в обороне. Если бы мы начали видеть, как Лука совершенствует свою игру в защите, как сейчас, то уже говорили бы о том, что он лучший в НБА», — приводит слова Пирса портал Hoopshype.

Ранее Дончич оценил ожидаемое затяжное турне «Лейкерс».