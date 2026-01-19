«Заканчиваем с этим». Чемпион НБА объяснил, почему Леброна следует выбрать на МВЗ

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Маркиф Моррис объяснил, почему лидер «озёрников» соотечественник Леброн Джеймс должен принять участие в Матче всех звёзд НБА.

«Всё, ребят, заканчиваем с этим. Если Короля не выберут, можете забыть о стримах — я с баскетболом завязал. Какая разница, сколько было лет [Майклу] Джордану или Коби [Брайанту] — они всегда являлись участниками Матча всех звёзд. Если ты лучший игрок в истории, твоё место там гарантировано, независимо от статистики. Леброн Джеймс — это Леброн Джеймс. Он по-любому должен выходить в старте», — приводит слова Морриса аккаунт Morris Code Show в социальной сети Х.