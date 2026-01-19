Скидки
Стал известен статус Егора Дёмина перед очередным матчем НБА

Стал известен статус Егора Дёмина перед очередным матчем НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин не примет участия в предстоящем матче с командой «Финикс Санз», который состоится завтра, 20 января, и начнётся в 3:30 мск. Об этом информирует портал CBS Sports.

Данное решение связано с тем, что для «Бруклина» встреча с «Финиксом» станет частью серии бэк-ту-бэк. Поэтому для распределения нагрузки в силу летней травмы Егор не примет участия в предстоящей игре.

Егор в текущем сезоне лиги сыграл 36 матчей. В среднем за встречу Дёмин набирает 10,4 очка, делает 3,0 подбора, а также отдаёт 3,4 передачи.

