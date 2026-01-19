Скидки
Президент «Наполи Баскет» провёл переговоры с Евролигой для развития баскетбола в городе

Президент «Наполи Баскет» провёл переговоры с Евролигой для развития баскетбола в городе
Комментарии

Президент итальянского клуба «Наполи Баскет» Мэтт Риццетта подтвердил, что провёл встречу с руководством Евролиги и планирует переговоры с НБА. Главной задачей он назвал строительство в городе современной арены на 10-12 тысяч зрителей.

«Как президент «Наполи Баскет» я беру на себя огромную ответственность, представляя Неаполь по всему миру. Нам не хватает высококлассной арены. Речь идёт о баскетбольной арене вместимостью 10-12 тысяч зрителей. Мы также постараемся разместить на ней другие, не только баскетбольные, мероприятия», — приводит слова президента издание Basket News.

Издание также сообщает, что в Евролиге формируется новая ассоциация для расширения влияния клубов, не являющихся акционерами лиги. В числе потенциальных кандидатов на вступление, согласно источникам, значатся «Наполи Баскет», турецкий «Бешикташ» и греческий ПАОК.

Евролига также планирует расшириться до 24 команд в следующем сезоне и ввести новую конференционную систему.

