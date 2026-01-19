Скидки
Карри опережает Лилларда и Леброна по трёхочковым в концовках матчей — Polymarket Hoops

Комментарии

37-летний американский разыгрывающий и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») является лидером по трёхочковым броскам в конце матчей за последнее десятилетие. С 2016 года он реализовал 154 таких броска.

Как информирует Polymarket Hoops, Карри не только совершил больше всего клатч-трёхочковых (бросков в последние минуты встречи с близким счётом), но и демонстрировал при этом высочайшую точность — 38,3%.

Второе место в этом рейтинге занимает Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») со 111 точными бросками и процентом реализации 30,0%. Замыкают тройку лидеров Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» (102 броска, 30,5%). На четвёртом месте разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден (98 бросков, 28,5%).

