Представлены стартовые пятёрки команд Запада и Востока на МВЗ НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) официально представила стартовые пятёрки команд Запада и Востока на Матч всех звёзд, который пройдёт 15 февраля на арене «Интьют Доум» в Лос‑Анджелесе.

Стартовая пятёрка команды Восточной конференции

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Стартовая пятёрка команды Западной конференции

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
2. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
4. Кейд Каннингем («Кливленд Кавальерс»).
5. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).

Всё, что нужно знать о Матче всех звёзд НБА в 2026 году
