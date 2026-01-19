Представлены стартовые пятёрки команд Запада и Востока на МВЗ НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) официально представила стартовые пятёрки команд Запада и Востока на Матч всех звёзд, который пройдёт 15 февраля на арене «Интьют Доум» в Лос‑Анджелесе.

Стартовая пятёрка команды Восточной конференции

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

4. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Стартовая пятёрка команды Западной конференции

1. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

2. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

3. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

4. Кейд Каннингем («Кливленд Кавальерс»).

5. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).