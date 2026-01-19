«Оклахома-Сити Тандер» сохраняет первую строчку в еженедельном рейтинге НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 14-й недели регулярного сезона-2025/2026. «Оклахома-Сити Тандер» сохраняет лидерство, а «Кливленд Кавальерс» вошёл в топ-10, поднявшись сразу на три позиции.

«Оклахома» (35-8) продолжает возглавлять список, несмотря на поражение от «Майами Хит» в конце недели. В тройке также остаются «Детройт Пистонс» (30-10) и поднявшийся на одну строчку «Сан-Антонио Спёрс» (29-13).

Наибольший рост продемонстрировал «Кливленд» (24-19), поднявшийся с 13-го на 10-е место. Команда одержала две победы над «Филадельфией Сиксерс», что позволило им занять пятое место в Восточной конференции.

«Нью-Йорк Никс» (25-17), напротив, опустился с шестого на девятое место, проиграв три матча подряд, в том числе из-за травмы ведущего разыгрывающего Джейлена Брансона. Самый резкий спад за неделю – у «Атланты Хоукс» (20-24), потерявшей четыре позиции после трёх поражений подряд.

Рейтинг команд, 14-я неделя:

1. «Оклахома-Сити Тандер» (предыдущее место — первое).

2. «Детройт Пистонс» (2).

3. «Сан-Антонио Спёрс» (4).

4. «Миннесота Тимбервулвз» (3).

5. «Финикс Санз» (5).

6. «Денвер Наггетс» (7).

7. «Бостон Селтикс» (8).

8. «Хьюстон Рокетс» (9).

9. «Нью-Йорк Никс» (6).

10. «Кливленд Кавальерс» (13).

...

20. «Атланта Хоукс» (16).