«Оклахома-Сити Тандер» сохраняет первую строчку в еженедельном рейтинге НБА

Баскетбол

Еженедельный рейтинг команд НБА, 14-я неделя

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала еженедельный рейтинг команд по итогам 14-й недели регулярного сезона-2025/2026. «Оклахома-Сити Тандер» сохраняет лидерство, а «Кливленд Кавальерс» вошёл в топ-10, поднявшись сразу на три позиции.

«Оклахома» (35-8) продолжает возглавлять список, несмотря на поражение от «Майами Хит» в конце недели. В тройке также остаются «Детройт Пистонс» (30-10) и поднявшийся на одну строчку «Сан-Антонио Спёрс» (29-13).

Наибольший рост продемонстрировал «Кливленд» (24-19), поднявшийся с 13-го на 10-е место. Команда одержала две победы над «Филадельфией Сиксерс», что позволило им занять пятое место в Восточной конференции.

«Нью-Йорк Никс» (25-17), напротив, опустился с шестого на девятое место, проиграв три матча подряд, в том числе из-за травмы ведущего разыгрывающего Джейлена Брансона. Самый резкий спад за неделю – у «Атланты Хоукс» (20-24), потерявшей четыре позиции после трёх поражений подряд.

Рейтинг команд, 14-я неделя:

1. «Оклахома-Сити Тандер» (предыдущее место — первое).
2. «Детройт Пистонс» (2).
3. «Сан-Антонио Спёрс» (4).
4. «Миннесота Тимбервулвз» (3).
5. «Финикс Санз» (5).
6. «Денвер Наггетс» (7).
7. «Бостон Селтикс» (8).
8. «Хьюстон Рокетс» (9).
9. «Нью-Йорк Никс» (6).
10. «Кливленд Кавальерс» (13).
...
20. «Атланта Хоукс» (16).

Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
