Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА

Сегодня, 19 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Милуоки Бакс» и командой «Атланта Хоукс». Встреча завершилась со счётом 112:110 (20:19, 34:19, 26:34, 32:38) в пользу «Милуоки».

Самым результативным игроком в составе клуба «Милуоки Бакс» стал 31-летний греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 21 очко и совершить 17 подборов. Кроме того, Яннис отметился шестью передачами, одним перехватом и одним блок-шотом.

Наиболее результативным игроком в составе «Атланты» стал 27-летний канадский защитник Никил Александер-Уолкер. Он набрал 32 очка, сделал шесть подборов, а также отдал шесть передач.