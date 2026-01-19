Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Атланту» в матче НБА
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубом «Милуоки Бакс» и командой «Атланта Хоукс». Встреча завершилась со счётом 112:110 (20:19, 34:19, 26:34, 32:38) в пользу «Милуоки».

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 21:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 32, Джонсон - 28, Макколлум - 17, Дэниэлс - 17, Ньюэлл - 6, Оконгву - 4, Кеннард - 2, Гуйе - 2, Кисперт - 2, Уоллес, Крейчи, Хьюстан, Колоко
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Портис - 19, Грин - 18, Тёрнер - 14, Роллинз - 14, Кузма - 10, Портер - 9, Нэнс - 5, Харрис - 2, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

Самым результативным игроком в составе клуба «Милуоки Бакс» стал 31-летний греческий тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 21 очко и совершить 17 подборов. Кроме того, Яннис отметился шестью передачами, одним перехватом и одним блок-шотом.

Наиболее результативным игроком в составе «Атланты» стал 27-летний канадский защитник Никил Александер-Уолкер. Он набрал 32 очка, сделал шесть подборов, а также отдал шесть передач.

Календарь НБА на сезон-2025/2026
Турнирная таблица НБА на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android