Историческая серия Леброна Джеймса в Матче всех звёзд прервана

Объявление стартовых составов на Матч всех звёзд – 2026 ознаменовало конец уникальной серии Леброна Джеймса. Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые за 21 год не вошёл в стартовую пятёрку по итогам голосования, прервав одну из самых продолжительных серий в истории НБА.

Ключевыми причинами стали пропущенный из-за травм первый месяц сезона и менее яркая по сравнению с конкурентами статистика 41-летнего Джеймса. Вместо него в состав попали Лука Дончич, Никола Йокич, Шей Гилджес-Александер, Стефен Карри и Виктор Вембаньяма.

Теперь последний шанс для Леброна сыграть в этом году зависит от решения главных тренеров команд, которые до конца недели должны определить состав запасных игроков.