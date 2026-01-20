Дрэймонд Грин назвал три причины, почему Вембаньяма не станет лицом НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин объяснил, почему 22-летнему центровому техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» французу Виктору Вембаньяме не удастся стать лицом НБА.

«У Вемби есть талант, чтобы стать лицом НБА. У Вемби есть любовь, преданность и самоотдача, чтобы стать лицом НБА. Но в конечном итоге лицо НБА должно быть принято и создано людьми. И я просто не знаю, смогут ли люди, во-первых, принять парня ростом 226 см, во-вторых, не американца, а именно европейца, и сделать его лицом нашей лиги. Я просто не знаю, произойдёт ли это. И у меня есть веская причина думать, что этого может и не произойти — потому что этого никогда раньше не случалось. Знаете, Йокич был лучшим игроком НБА три-четыре года. Яннис был. Лука — тоже. Никто из них не стал лицом НБА — потому что мы просто никогда не видели настоящего лица», — приводит слова Грина портал Hoopshype.