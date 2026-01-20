Скидки
Кливленд — Оклахома, результат матча 19 января, счет 104:136, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Оклахома» разгромила «Кливленд» в матче НБА
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 136:104.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
104 : 136
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 19, Мобли - 16, Хантер - 16, Тайсон - 16, Аллен - 16, Портер - 9, Томлин - 6, Болл - 3, Проктор - 3, Брайант, Нэнс, Уэйд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 28, Дорт - 18, Джо - 16, Уиггинс - 12, Янгблад - 6, Уильямс - 6, Дженг - 5, Митчелл - 5, Уильямс - 5, Уоллес - 4, Карузо - 1

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, записав в свой актив 30 очков. У «Кливленда» самым результативным оказался Донован Митчелл, набрав 19 очков.

«Кливленд» прервал победную серию из двух матчей. «Оклахома» одержала шестую победу в семи встречах.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Шарлотт Хорнетс», а «Оклахома» встретится с «Милуоки Бакс».

Комментарии
