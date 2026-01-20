«Оклахома» разгромила «Кливленд» в матче НБА

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 136:104.

Самым результативным в составе победителей стал Шей Гилджес-Александер, записав в свой актив 30 очков. У «Кливленда» самым результативным оказался Донован Митчелл, набрав 19 очков.

«Кливленд» прервал победную серию из двух матчей. «Оклахома» одержала шестую победу в семи встречах.

В следующем матче «Кливленд» сыграет с «Шарлотт Хорнетс», а «Оклахома» встретится с «Милуоки Бакс».