Эксперт ответил, почему Дёмина оставили в запасе на старте второй половины игры с «Чикаго»

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (102:124). В этой встрече россиянин набрал 11 очков, совершил один подбор и отдал одну передачу.

«Дёмин уверенно атаковал из-за трёхочковой линии, однако стало понятно, что ему ещё нужно совершенствовать игру на средней дистанции и умение проходить под кольцо.

В начале второй половины встречи главный тренер Жорди Фернандес оставил Дёмина на скамейке, поскольку тот не проявил того уровня энергичности, который наставник ожидает от своих подопечных на каждой игре», — говорится в материале эксперта.

Егор Дёмин показал своего кота Юки: