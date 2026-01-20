Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ответил, почему Дёмина оставили в запасе на старте второй половины игры с «Чикаго»

Эксперт ответил, почему Дёмина оставили в запасе на старте второй половины игры с «Чикаго»
,
Комментарии

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» (102:124). В этой встрече россиянин набрал 11 очков, совершил один подбор и отдал одну передачу.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
124 : 102
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Досунму - 19, Вучевич - 17, Бузелис - 17, Смит - 12, Хаертер - 11, Джонс - 10, Окоро - 9, Терри - 3, Картер - 2, Филлипс, Олбрич
Бруклин Нетс: Траоре - 16, Вульф - 14, Уилсон - 14, Клэкстон - 12, Дёмин - 11, Мартин - 11, Мэнн - 9, Клауни - 7, Шарп - 5, Томас - 3, Пауэлл, Портер

«Дёмин уверенно атаковал из-за трёхочковой линии, однако стало понятно, что ему ещё нужно совершенствовать игру на средней дистанции и умение проходить под кольцо.

В начале второй половины встречи главный тренер Жорди Фернандес оставил Дёмина на скамейке, поскольку тот не проявил того уровня энергичности, который наставник ожидает от своих подопечных на каждой игре», — говорится в материале эксперта.

Сейчас читают:
«Бруклин» без шансов проиграл. Тренер оставил Дёмина в запасе на старте второй половины
«Бруклин» без шансов проиграл. Тренер оставил Дёмина в запасе на старте второй половины

Егор Дёмин показал своего кота Юки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android