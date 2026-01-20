«Толпа сошла с ума, безумие». Грин вспомнил, как китайцы отреагировали на Коби Брайанта

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин вспомнил поездку команды в Китай и рассказал, какую реакцию у местных болельщиков вызвало появление Коби Брайанта во время предсезонного матча НБА.

«Одно из самых запоминающихся впечатлений за время предсезонных сборов с «Уорриорз» связано с поездкой в Китай. Мы провели там несколько матчей, в том числе с «Лейкерс» и Коби Брайантом. Помню, в той игре Коби не выходил на площадку и даже не был на скамейке — он просто сидел где-то в глубине арены.

Во время нашей игры он неожиданно вышел из раздевалки. В этот момент трибуны буквально взорвались — толпа сошла с ума от восторга. Мы не понимали, что происходит, и удивлённо оглядывались вокруг.

Когда все увидели Коби, зал охватил невероятный ажиотаж. В тот момент я ясно осознал: сколько бы ни был хорош Пол Пирс, до такой любви и признания ему далеко. Никогда не видел, чтобы где-то в мире фанаты встречали игрока с такой бешеной энергетикой. Хотя я много раз бывал в Китае, такого опыта у меня не было ни разу — это было настоящим безумием. Этот момент — один из моих любимых за всю карьеру за рубежом.

Та сцена захватила меня до глубины души и ещё раз показала, насколько велик был Коби. Все мы и так знали, какого масштаба он фигура, но лично увидеть это — особенное воспоминание, которое я никогда не забуду», — сказал Грин в своём подкасте.

