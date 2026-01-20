Фото: во время матча НБА в Лондоне на трибунах были замечены пустые места

18 января в Лондоне, Великобритания, проходил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфис Гриззлиз» и «Орландо Мэджик» (126:109). Во второй четверти телетрансляция показала первые ряды трибун арены, на которых было заметно большое количество свободных мест.

Фото: Скриншот

Некоторые пользователи в социальных сетях высказали мнение, что цены на билеты на перепродаже были сильно завышены, что, возможно, отпугнуло некоторых фанатов.

