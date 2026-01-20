Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
20:30 Мск
Баскетбол Новости

Фото: во время матча НБА в Лондоне на трибунах были замечены пустые места

Фото: во время матча НБА в Лондоне на трибунах были замечены пустые места
Комментарии

18 января в Лондоне, Великобритания, проходил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Мемфис Гриззлиз» и «Орландо Мэджик» (126:109). Во второй четверти телетрансляция показала первые ряды трибун арены, на которых было заметно большое количество свободных мест.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
126 : 109
Орландо Мэджик
Орландо
Мемфис Гриззлиз: Морант - 24, Ландейл - 21, Джексон - 17, Кауард - 13, Уэллс - 10, Спенсер - 10, Альдама - 9, Колдуэлл-Поуп - 7, Джексон - 7, Уильямс Мл. - 5, Кончар - 3, Пиппен Мл.
Орландо Мэджик: Блэк - 19, Картер - 18, Банкеро - 16, Вагнер - 14, Бейн - 11, Ричардсон - 11, Битадзе - 9, Пенда - 5, Да Силва - 4, Кэйн - 2, Айзек, Джонс, Вагнер

Фото: Скриншот

Некоторые пользователи в социальных сетях высказали мнение, что цены на билеты на перепродаже были сильно завышены, что, возможно, отпугнуло некоторых фанатов.

Недавно тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал три причины, почему Виктор Вембаньяма не станет лицом НБА.

Боец UFC Арман Царукян посетил матч НБА:

