36 очков Хардена помогли «Клипперс» нанести «Вашингтону» седьмое подряд поражение в НБА

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете стадиона «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 110:106. Таким образом, столичная команда потерпела седьмое поражение подряд в лиге. Для команды из Калифорнии данная победа – шестая кряду.

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий защитник, лидер «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 36 очков, семь подборов и девять передач. Больше всех очков в составе хозяев паркета набрал французский центровой Алекс Сарр, в его активе 28 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Вашингтон» встретится дома с «Денвер Наггетс» 23 января, а «Клипперс» сыграют на выезде с «Чикаго Буллз» 21 января.