Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вашингтон Уизардс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 20 января 2026, счет 106:110, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

36 очков Хардена помогли «Клипперс» нанести «Вашингтону» седьмое подряд поражение в НБА
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете стадиона «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Гости выиграли встречу со счётом 110:106. Таким образом, столичная команда потерпела седьмое поражение подряд в лиге. Для команды из Калифорнии данная победа – шестая кряду.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
106 : 110
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Сарр - 28, Джордж - 18, Каррингтон - 17, Джонсон - 15, Миддлтон - 11, Шампани - 9, Багли III - 6, Уоткинс - 1, Райли - 1, Джонсон, Брэнэм, Гилл
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 36, Миллер - 16, Зубац - 14, Данн - 10, Сандерс - 8, Лопес - 6, Батюм - 3, Кристи, Нидерхаузер, Вашингтон Мл., Коллинз, Браун

Самым результативным игроком встречи стал американский разыгрывающий защитник, лидер «Клипперс» Джеймс Харден. На его счету 36 очков, семь подборов и девять передач. Больше всех очков в составе хозяев паркета набрал французский центровой Алекс Сарр, в его активе 28 очков, шесть подборов и две передачи.

В следующем матче «Вашингтон» встретится дома с «Денвер Наггетс» 23 января, а «Клипперс» сыграют на выезде с «Чикаго Буллз» 21 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Оклахома» разгромила «Кливленд» в матче НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android