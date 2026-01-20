Скидки
Джа Морант указал на желаемую команду в контексте слухов о своём обмене

Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал участившиеся слухи вокруг своей персоны, связанные с вероятным обменом в другую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Лидер «Мемфиса» дал понять, что не стремится покинуть клуб, а хотел бы продолжать выступления в его составе.

«Все, кто меня знает, подтвердят, что я предан команде. На моей спине набита татуировка с её эмблемой — думаю, это лучше любых слов говорит, где моё сердце», — приводит слова Моранта Daily Memphian.

В этом сезоне НБА Морант к настоящему моменту принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 19,3 очка, совершал 3,4 подбора и отдавал 7,8 передачи.

