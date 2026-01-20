Маркус Моррис на примере Ирвинга объяснил, почему Адетокунбо может уйти из «Милуоки»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркус Моррис на примере Кайри Ирвинга рассказал, почему лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо может принять решение покинуть команду.
«В последний раз, когда я был в команде с игроком уровня суперзвезды, и его освистала собственная публика, больше никогда не испытывал желания оставаться в такой обстановке.
Именно так было с Кайри Ирвингом в Бостоне, после такого отношения он захотел уйти. Когда с игроком поступают подобным образом, у него полностью меняется внутренний настрой — появляется ощущение сильнейшего неуважения.
Если тебя начинают освистывать (отсылка к Яннису Адетокунбо. — Прим. «Чемпионата»), а ты и без того сомневаешься — остаться или уйти, ну, брат, тут уже однозначно понимаешь — не стоит тут задерживаться, надо уходить», — сказал Моррис в своём подкасте.
