Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» переиграть «Юту» в матче НБА

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете стадиона «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 123:110. Таким образом, «Сан-Антонио» продлил победную серию до трёх матчей, а «Юта» потерпела четвёртое поражение подряд в лиге.

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой, лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма. На его счету дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Больше всех очков в составе гостей набрал американский разыгрывающий Кейонте Джордж, в его активе 30 очков, три подбора и шесть передач.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится в гостях с «Хьюстон Рокетс», а «Юта» сыграет дома с «Миннесотой Тимбервулвз». Обе встречи состоятся 21 января.