Сан-Антонио Спёрс — Юта Джаз, результат матча 20 января 2026, счет 123:110, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

Дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» переиграть «Юту» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете стадиона «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в американском Сан-Антонио завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Юта Джаз». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 123:110. Таким образом, «Сан-Антонио» продлил победную серию до трёх матчей, а «Юта» потерпела четвёртое поражение подряд в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
123 : 110
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 33, Касл - 18, Харпер - 15, Фокс - 14, Шампани - 13, Брайант - 11, Барнс - 10, Корнет - 7, Джонсон - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Бийомбо, Уотерс III
Юта Джаз: Джордж - 30, Нуркич - 20, Филиповски - 13, Кольер - 10, Михайлюк - 10, Клейтон - 8, Бэйли - 8, Лав - 6, Уильямс - 5, Хендрикс, Андерсон, Tonje, Ньянг

Самым результативным игроком встречи стал французский центровой, лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма. На его счету дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. Больше всех очков в составе гостей набрал американский разыгрывающий Кейонте Джордж, в его активе 30 очков, три подбора и шесть передач.

В следующем матче «Сан-Антонио» встретится в гостях с «Хьюстон Рокетс», а «Юта» сыграет дома с «Миннесотой Тимбервулвз». Обе встречи состоятся 21 января.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
