Главная Баскетбол Новости

Нью-Йорк Никс – Даллас Маверикс, результат матча 20 января, счет 97:114, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Даллас» обыграл «Нью-Йорк», продлив победную серию до трёх матчей
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 114:97.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Таунс - 22, Робинсон - 12, Ануноби - 9, Харт - 8, Бриджес - 7, Шамет - 6, Макбрайд - 5, Колек - 2, Диавара - 2, Кларксон - 1, Хукпорти - 1, Дадье, Ябуселе
Даллас Маверикс: Кристи - 26, Маршалл - 19, Флэгг - 18, Сиссе - 15, Томпсон - 14, Уильямс - 6, Нембард - 4, Робинсон-Эрл - 4, Харди - 3, Мартин - 3, Пауэлл - 2, Келли

Самым результативным в составе победителей стал Макс Кристи, записав в свой актив 26 очков.

У «Нью-Йорка» самыми результативными стали Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс, набрав по 22 очка.

«Нью-Йорк Никс» потерпели четвертое поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Никс» сыграют с «Бруклин Нетс», а «Даллас» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».

Комментарии
Новости. Баскетбол
