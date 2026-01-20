«Даллас» обыграл «Нью-Йорк», продлив победную серию до трёх матчей

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 114:97.

Самым результативным в составе победителей стал Макс Кристи, записав в свой актив 26 очков.

У «Нью-Йорка» самыми результативными стали Джейлен Брансон и Карл-Энтони Таунс, набрав по 22 очка.

«Нью-Йорк Никс» потерпели четвертое поражение подряд. «Даллас», в свою очередь, продлил победную серию до трёх игр.

В следующем матче «Никс» сыграют с «Бруклин Нетс», а «Даллас» встретится с «Голден Стэйт Уорриорз».