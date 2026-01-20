Скидки
Видео: концовка матча «Атланта» — «Милуоки», где «Бакс» выиграли с разницей в два очка

Видео: концовка матча «Атланта» — «Милуоки», где «Бакс» выиграли с разницей в два очка
Вчера, 19 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 112:110 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
19 января 2026, понедельник. 21:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
110 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 32, Джонсон - 28, Макколлум - 17, Дэниэлс - 17, Ньюэлл - 6, Оконгву - 4, Кеннард - 2, Гуйе - 2, Кисперт - 2, Уоллес, Крейчи, Хьюстан, Колоко
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Портис - 19, Грин - 18, Тёрнер - 14, Роллинз - 14, Кузма - 10, Портер - 9, Нэнс - 5, Харрис - 2, Симс, Трент-мл., Коффи, Адетокунбо, Джексон, Энтони

В заключительные полторы минуты встречи на площадке развернулась напряжённая борьба, завершившаяся победой «Милуоки» с разницей в два очка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеонарезку ключевых моментов концовки матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком победившей команды стал форвард Яннис Адетокунбо, который записал на свой счет 21 очко и 17 подборов.

