Видео: концовка матча «Атланта» — «Милуоки», где «Бакс» выиграли с разницей в два очка

Вчера, 19 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Атланта Хоукс» принимала «Милуоки Бакс». Игра завершилась со счётом 112:110 в пользу гостевой команды.

В заключительные полторы минуты встречи на площадке развернулась напряжённая борьба, завершившаяся победой «Милуоки» с разницей в два очка. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеонарезку ключевых моментов концовки матча.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком победившей команды стал форвард Яннис Адетокунбо, который записал на свой счет 21 очко и 17 подборов.