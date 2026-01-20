Тренер «Нью-Йорка» Браун: если мы играем паршиво — свистите, это ваше право

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал провальный матч своей команды с «Даллас Маверикс» (97:114) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026. Отметим, что это поражения стало для «Нью-Йорка» четвёртым подряд.

«Я спокойно отношусь к свисту.

Если мы играем паршиво — свистите, это ваше право. Будь я на месте болельщиков, сам бы, возможно, освистывал. Вы тратите немалые деньги на билеты, приходите за зрелищем. Фанаты у нас понимают, что такое хороший и что такое плохой баскетбол», — заявил Браун во время послематчевой пресс-конференции.