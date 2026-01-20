Тренер «Нью-Йорка» Браун: если мы играем паршиво — свистите, это ваше право
Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал провальный матч своей команды с «Даллас Маверикс» (97:114) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026. Отметим, что это поражения стало для «Нью-Йорка» четвёртым подряд.
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Таунс - 22, Робинсон - 12, Ануноби - 9, Харт - 8, Бриджес - 7, Шамет - 6, Макбрайд - 5, Колек - 2, Диавара - 2, Кларксон - 1, Хукпорти - 1, Дадье, Ябуселе
Даллас Маверикс: Кристи - 26, Маршалл - 19, Флэгг - 18, Сиссе - 15, Томпсон - 14, Уильямс - 6, Нембард - 4, Робинсон-Эрл - 4, Харди - 3, Мартин - 3, Пауэлл - 2, Келли
«Я спокойно отношусь к свисту.
Если мы играем паршиво — свистите, это ваше право. Будь я на месте болельщиков, сам бы, возможно, освистывал. Вы тратите немалые деньги на билеты, приходите за зрелищем. Фанаты у нас понимают, что такое хороший и что такое плохой баскетбол», — заявил Браун во время послематчевой пресс-конференции.
