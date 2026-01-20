Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Нью-Йорка» Браун: если мы играем паршиво — свистите, это ваше право

Тренер «Нью-Йорка» Браун: если мы играем паршиво — свистите, это ваше право
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун прокомментировал провальный матч своей команды с «Даллас Маверикс» (97:114) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026. Отметим, что это поражения стало для «Нью-Йорка» четвёртым подряд.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Таунс - 22, Робинсон - 12, Ануноби - 9, Харт - 8, Бриджес - 7, Шамет - 6, Макбрайд - 5, Колек - 2, Диавара - 2, Кларксон - 1, Хукпорти - 1, Дадье, Ябуселе
Даллас Маверикс: Кристи - 26, Маршалл - 19, Флэгг - 18, Сиссе - 15, Томпсон - 14, Уильямс - 6, Нембард - 4, Робинсон-Эрл - 4, Харди - 3, Мартин - 3, Пауэлл - 2, Келли

«Я спокойно отношусь к свисту.

Если мы играем паршиво — свистите, это ваше право. Будь я на месте болельщиков, сам бы, возможно, освистывал. Вы тратите немалые деньги на билеты, приходите за зрелищем. Фанаты у нас понимают, что такое хороший и что такое плохой баскетбол», — заявил Браун во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android