Новичок «Сан-Антонио» Брайант назвал Вембаньяму главной угрозой своим амбициям

Новичок и лёгкий форвард «Сан-Антонио Спёрс» Картер Брайант заявил о своём стремлении войти в число лучших защитников в баскетболе.

Также он выделил своего одноклубника, центрового Виктора Вембаньяму, добавив, что конкурировать с ним за звание лучшего крайне трудно.

«Я считаю, что могу стать вторым лучшим защитником в мире, потому что очень сложно быть первым, когда на площадке есть игрок ростом 2 метра 26 сантиметров, который двигается, словно настоящий гигант», — приводит слова Брайанта официальный аккаунт НБА в социальной сети X.

Брайанту всего 20 лет. В данный момент он проводит свой дебютный сезон в НБА. На драфте 2025 года Картер был выбран командой «Сан-Антонио» под 14-м общим номером.