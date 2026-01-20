Скидки
Бруклин Нетс — Финикс Санз, результат матча 20 января 2026, счет 117:126, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл «Финиксу», Диллон Брукс набрал 27 очков
Комментарии

В ночь с 19 на 20 января мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 126:117.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 126
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Портер - 23, Клауни - 16, Уильямс - 15, Клэкстон - 12, Пауэлл - 11, Мэнн - 10, Траоре - 10, Мартин - 9, Вульф - 8, Уилсон - 3, Дёмин, Томас
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, Гиллеспи - 22, Уильямс - 16, Аллен - 14, О'Нил - 11, Игодаро - 5, Данн - 3, Ливерс - 2, Гудвин - 2, Ричардс, Малуач, Буей, Флеминг, Хэйс

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по медицинским показаниям в связи со второй календарной игрой «Нетс» за два дня.

Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 27 очков, пять подборов и два ассиста. У «Нетс» больше всех набрал лёгкий форвард Майкл Портер — 23 очка, шесть подборов и четыре ассиста.

