Главная Баскетбол Новости

Стив Керр объяснил, почему Карри в 37 лет впечатляет больше, чем Леброн и Абдул-Джаббар

Стив Керр объяснил, почему Карри в 37 лет впечатляет больше, чем Леброн и Абдул-Джаббар
Комментарии

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал включение разыгрывающего Стефена Карри в стартовый состав команды Запада на предстоящий Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

«Я безмерно рад за него — это по-настоящему большое достижение. Когда мне сообщили эту новость, я задумался: трудно вспомнить кого-то, кто в таком возрасте играл бы так же феноменально. Конечно, Карим и Леброн были великолепны на позднем этапе своих карьер, но, честно говоря, никто не показывал такой уровень, как Стеф сейчас. Он потрясающе провёл весь сезон, и я очень рад, что это получило заслуженное признание», — заявил Керр на пресс-конференции.

Для Карри это уже 12-е участие в Матче всех звёзд. Он 11 раз попадал в стартовую пятёрку команды Запада — это один из лучших результатов в истории лиги.

Комментарии
