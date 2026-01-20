«Есть предчувствие». Казинс ответил, в каком клубе НБА Леброн может завершить карьеру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался по поводу будущего звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в НБА.

«Я не могу сказать, что меня это удивило, но теперь становится лучше понятно, как складывалась его карьера в Лос-Анджелесе. Да, он принёс команде чемпионство в сезоне-2019/2020, но в остальное время трудно сказать, что условия для него были действительно подходящими.

Когда речь идёт о Леброне Джеймсе, сложно поверить, что ситуация может дойти до того, что он не попадёт в плей-офф. Поэтому мне кажется несправедливым возлагать вину за это на самого Леброна.

Завершит ли Леброн карьеру в «Лейкерс»? Не думаю. У меня есть предчувствие, что он закончит карьеру в «Кливленде». В этом есть смысл, ведь именно там начался его путь», — заявил Казинс в эфире Run It Back.

Отметим, что согласно условиям контракта, летом 2026 года 41-летний Леброн сможет получить статус неограниченно свободного агента, что предоставит ему полную свободу в выборе команды для завершения своей карьеры.