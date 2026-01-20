Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Есть предчувствие». Казинс ответил, в каком клубе НБА Леброн может завершить карьеру

«Есть предчувствие». Казинс ответил, в каком клубе НБА Леброн может завершить карьеру
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался по поводу будущего звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в НБА.

«Я не могу сказать, что меня это удивило, но теперь становится лучше понятно, как складывалась его карьера в Лос-Анджелесе. Да, он принёс команде чемпионство в сезоне-2019/2020, но в остальное время трудно сказать, что условия для него были действительно подходящими.

Когда речь идёт о Леброне Джеймсе, сложно поверить, что ситуация может дойти до того, что он не попадёт в плей-офф. Поэтому мне кажется несправедливым возлагать вину за это на самого Леброна.

Завершит ли Леброн карьеру в «Лейкерс»? Не думаю. У меня есть предчувствие, что он закончит карьеру в «Кливленде». В этом есть смысл, ведь именно там начался его путь», — заявил Казинс в эфире Run It Back.

Отметим, что согласно условиям контракта, летом 2026 года 41-летний Леброн сможет получить статус неограниченно свободного агента, что предоставит ему полную свободу в выборе команды для завершения своей карьеры.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android