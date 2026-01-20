Рич Пол: клубы НБА показывают яркую игру, когда приезжают в крупные города

Известный агент Рич Пол отметил, что команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) часто недооценивают соперников из небольших городов, считая такие матчи своеобразными «ловушками» из-за недостаточного уровня концентрации и высокой мотивации хозяев.

«Обычно команды показывают яркую игру, когда приезжают в крупные города — такие как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Даже в Майами, как ни странно, многие играют очень достойно. А вот наоборот, в таких городах, как Портленд или Оклахома-Сити, командам часто бывает сложнее — здесь выступать тяжелее.

Дело не только в усталости и недостатке энергии: против вас выходит команда, настроенная на настоящую борьбу. Сейчас «Портленд» и «Оклахома-Сити» на подъёме, и для них такие встречи — шанс проявить себя. Они сражаются на пределе возможностей.

Ты приезжаешь туда почти на автопилоте: только что был тяжёлый матч, или в голове уже следующий выезд в большой город, — и это мешает настроиться по-настоящему. Именно такие матчи в НБА нередко называют «ловушками» — когда легко недооценить соперника и проиграть там, где вроде бы не ожидал, — заявил Пол в рамках подкаста Game Over.

Стоит добавить, что занимающий первую строчку в турнирной таблице «Тандер» одержал 36 побед при восьми поражениях. Домашняя арена команды, рассчитанная более чем на 18 000 зрителей, входит в число самых посещаемых в лиге, занимая седьмое место по этому показателю.