Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Анадолу Эфес Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин лично выразил благодарность всем работникам «Бруклина» после матча НБА

Егор Дёмин лично выразил благодарность всем работникам «Бруклина» после матча НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (117:126) поблагодарил всех сотрудников своей команды, а затем покинул площадку и ушёл из арены. При этом в самой игре Дёмин участия не принимал.

Егор Дёмин после матча НБА

Егор Дёмин после матча НБА

Фото: x.com/JoshWoolever

Егор Дёмин после матча НБА

Егор Дёмин после матча НБА

Фото: x.com/JoshWoolever

«Егор Демин ушёл с площадки последним, поблагодарив каждого сотрудника и расписавшись для самого последнего фаната, который его ждал. Такие моменты действительно имеют значение. Не сомневаюсь, он станет любимцем болельщиков «Бруклина» на многие годы», — написал североамериканский журналист Джош Вулвер на своей страничке социальной сети X.

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
117 : 126
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Портер - 23, Клауни - 16, Уильямс - 15, Клэкстон - 12, Пауэлл - 11, Мэнн - 10, Траоре - 10, Мартин - 9, Вульф - 8, Уилсон - 3, Дёмин, Томас
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, Гиллеспи - 22, Уильямс - 16, Аллен - 14, О'Нил - 11, Игодаро - 5, Данн - 3, Ливерс - 2, Гудвин - 2, Ричардс, Малуач, Буей, Флеминг, Хэйс
Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android