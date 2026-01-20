Егор Дёмин лично выразил благодарность всем работникам «Бруклина» после матча НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз» (117:126) поблагодарил всех сотрудников своей команды, а затем покинул площадку и ушёл из арены. При этом в самой игре Дёмин участия не принимал.

Егор Дёмин после матча НБА Фото: x.com/JoshWoolever

Егор Дёмин после матча НБА Фото: x.com/JoshWoolever

«Егор Демин ушёл с площадки последним, поблагодарив каждого сотрудника и расписавшись для самого последнего фаната, который его ждал. Такие моменты действительно имеют значение. Не сомневаюсь, он станет любимцем болельщиков «Бруклина» на многие годы», — написал североамериканский журналист Джош Вулвер на своей страничке социальной сети X.