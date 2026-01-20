Виктор Вембаньяма высказался после попадания в стартовый состав Матча всех звёзд НБА

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал своё попадание в стартовый состав команды Западной конференции на Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я был очень рад, когда узнал об этом. Честно говоря, не думал, что моё имя окажется в этом списке, поэтому для меня это стало настоящим приятным сюрпризом. Конечно, это всего лишь ещё один шаг вперёд, но особенно приятно быть первым французом, которому удалось достичь такого результата. Действительно этим горжусь. Кроме того, эта новость здорово взбодрила перед игрой — я почувствовал прилив адреналина (улыбается).

Постараюсь вдохновить наших топовых игроков выйти на площадку с тем же желанием, с каким буду играть сам. Посмотрим, как всё сложится. Но если кто-то не захочет выложиться на максимум, нам, возможно, придётся обойтись без них», — приводит слова Вембаньямы BasketNews.

Отметим, Виктор стал всего шестым баскетболистом в истории «Сан-Антонио», который был выбран в стартовую пятерку Матча звёзд. Таким образом, он присоединился к легендам клуба: Джорджу Гервину, Элвину Робертсону, Дэвиду Робинсону, Тиму Данкану и Каваю Леонарду.