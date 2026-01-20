Скидки
Панатинаикос Афины — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Баскетбол

НБА: 2025/2026: результаты на 20 января, календарь, таблица

НБА: результаты матчей 20 января
В ночь на 20 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. В его рамках поклонники баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами завершившихся встреч.

НБА. Результаты матчей 20 января:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Юта Джаз» — 123:110;
«Нью-Йорк Никс» — «Даллас Маверикс» — 97:114;
«Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 113:104;
«Бруклин Нетс» — «Финикс Санз» — 117:126;
«Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» — 104:103;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Майами Хит» — 135:112.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Главные новости дня:

