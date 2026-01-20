Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 20 января

Единая лига: расписание матчей 20 января
Комментарии

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 20 января:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, в активе которого 19 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

