Единая лига: расписание матчей 20 января

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 20 января:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, в активе которого 19 побед и два поражения. На второй строчке располагается УНИКС с аналогичным показателем побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив-Кубань» (15 побед и восемь поражений).

Главные новости дня: