Евролига: расписание матчей на 20 января

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание на 20 января (время — московское):
20:15. «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив;
20:30. «Хапоэль» Тель-Авив — «Анадолу Эфес»;
20:45. «Монако» — «Црвена Звезда»;
22:00. АСВЕЛ — «Жальгирис»;
22:15. «Панатинаикос» — «Баскония»;
22:30. «Валенсия» — «Париж»;
22:30. «Барселона» — «Дубай»;
22:30. «Бавария» — «Партизан»;
22:45. «Реал» Мадрид — «Олимпия».