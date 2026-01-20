Евролига: расписание матчей на 20 января

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание на 20 января (время — московское):

20:15. «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив;

20:30. «Хапоэль» Тель-Авив — «Анадолу Эфес»;

20:45. «Монако» — «Црвена Звезда»;

22:00. АСВЕЛ — «Жальгирис»;

22:15. «Панатинаикос» — «Баскония»;

22:30. «Валенсия» — «Париж»;

22:30. «Барселона» — «Дубай»;

22:30. «Бавария» — «Партизан»;

22:45. «Реал» Мадрид — «Олимпия».

