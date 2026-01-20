Еврокубок: расписание матчей на 20 января

Во вторник, 20 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих игр.
Еврокубок. Расписание на 20 января:
20:30 мск — «Цедевита-Олимпия» — У-БТ;
21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Бахчешехир»;
21:00 мск — «Хемниц 99» — «Бурк»;
21:00 мск — «Шлёнск» — «Арис».
