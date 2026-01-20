Скидки
Фан-организации «Реала» сделали заявление из-за возможного перехода клуба в проект НБА

Фан-организации «Реала» сделали заявление из-за возможного перехода клуба в проект НБА
Комментарии

Фан-организации баскетбольного «Реала» выступили с совместным заявлением против возможного перехода клуба из Евролиги в европейский проект Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Наше внимание сосредоточено на европейском баскетболе с историческими командами с сильными баскетбольными традициями, это не то, что сейчас предлагает НБА в Европе. Участие в этом турнире в одиночку было бы ошибкой», — приводит заявление фанатских организаций издание Eurohoops.

В настоящий момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами и восемью поражениями.

Комментарии
