Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы — Чарания
Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.
Батлер получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (135:112).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на канале Chaz NBA в YouTube.
В нынешнем сезоне НБА Батлер к настоящему моменту принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 20 очков, совершал 5,6 подбора и отдавал 4,9 передачи.
НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
135 : 112
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 24, Карри - 19, Батлер - 17, Хилд - 16, Пост - 15, Муди - 13, Хорфорд - 10, Джексон-Дэвис - 7, Пэйтон II - 6, Ричард - 5, Крайер - 3, Куминга, Леонс, Спенсер
Майами Хит: Пауэлл - 21, Уиггинс - 18, Уэр - 15, Фонтеккио - 13, Жакез-мл. - 10, Ларссон - 9, Митчелл - 7, Смит - 5, Гарднер - 5, Адебайо - 4, Якуционис - 3, Йович - 2, Джонсон
