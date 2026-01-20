Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы — Чарания

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Батлер получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (135:112).

В нынешнем сезоне НБА Батлер к настоящему моменту принял участие в 38 матчах, в которых в среднем набирал 20 очков, совершал 5,6 подбора и отдавал 4,9 передачи.