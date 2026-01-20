Владелец «Голден Стэйт» ушёл в подтрибунку после травмы Джимми Батлера

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб отправился в подтрибунное помещение после травмы лёгкого форварда команды Джимми Батлера. Об этом рассказал обозреватель Марк Гранди. Спортсмен получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (135:112).

«Джо Лэйкоб только что покинул своё место у площадки и прошёл по тоннелю к раздевалке «Уорриорз». Предположительно, это связано с Джимми Батлером», — написал Гранди на своей странице в социальных сетях.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Батлер получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона НБА.

