Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владелец «Голден Стэйт» ушёл в подтрибунку после травмы Джимми Батлера

Владелец «Голден Стэйт» ушёл в подтрибунку после травмы Джимми Батлера
Комментарии

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб отправился в подтрибунное помещение после травмы лёгкого форварда команды Джимми Батлера. Об этом рассказал обозреватель Марк Гранди. Спортсмен получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (135:112).

НБА — регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
135 : 112
Майами Хит
Майами
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 24, Карри - 19, Батлер - 17, Хилд - 16, Пост - 15, Муди - 13, Хорфорд - 10, Джексон-Дэвис - 7, Пэйтон II - 6, Ричард - 5, Крайер - 3, Куминга, Леонс, Спенсер
Майами Хит: Пауэлл - 21, Уиггинс - 18, Уэр - 15, Фонтеккио - 13, Жакез-мл. - 10, Ларссон - 9, Митчелл - 7, Смит - 5, Гарднер - 5, Адебайо - 4, Якуционис - 3, Йович - 2, Джонсон

«Джо Лэйкоб только что покинул своё место у площадки и прошёл по тоннелю к раздевалке «Уорриорз». Предположительно, это связано с Джимми Батлером», — написал Гранди на своей странице в социальных сетях.

Ранее известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Батлер получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, из-за чего пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона НБА.

Сейчас читают:
Видео
Звезда «Голден Стэйт» Джимми Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы — Чарания

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android