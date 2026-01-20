«Барселона» — «Дубай»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 20 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием каталонской «Барселоны» и новичка турнира «Дубая» из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Матч начнётся в 22:30 мск.

После 22 матчей в нынешнем сезоне «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 14 побед при восьми поражениях. «Дубай» в данный момент располагается на 13-м месте с 10 победами при 12 поражениях.

Ранее стало известно, что «Барселона» планирует остаться в Евролиге, а не уйти в проект НБА в Европе.