«Зенит» отстранил главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей

Решением совета директоров «Зенита» главный тренер Александр Секулич отстранён от исполнения своих обязанностей. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ будет вестись под руководством Максима Учайкина, который станет временно исполнять обязанности главного тренера.

«Зенит» проиграл два последних матча. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету петербуржцев 13 побед и восемь поражений. Лидером является ЦСКА (19 побед и два поражения).

Главные новости дня: