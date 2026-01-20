Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» отстранил главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей

«Зенит» отстранил главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей
Комментарии

Решением совета директоров «Зенита» главный тренер Александр Секулич отстранён от исполнения своих обязанностей. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московской МБА-МАИ будет вестись под руководством Максима Учайкина, который станет временно исполнять обязанности главного тренера.

«Зенит» проиграл два последних матча. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги. На счету петербуржцев 13 побед и восемь поражений. Лидером является ЦСКА (19 побед и два поражения).

Сейчас читают:
Огонь в глазах и топ-перформанс лидера. Детальный разбор «Локо» — «Зенит» в Единой лиге
Огонь в глазах и топ-перформанс лидера. Детальный разбор «Локо» — «Зенит» в Единой лиге

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android