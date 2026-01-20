Названы причины отстранения Александра Секулича «Зенитом» — источник

Представлены детали отстранения главного тренера «Зенита» Александра Секулича от исполнения обязанностей. Ими поделился телеграм-канал «Перехват».

По его данным, клуб из Санкт-Петербурга недоволен не только положением в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, но и атмосферой в раздевалке, которую словенский специалист полностью «потерял».

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщала, что подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги с московской МБА-МАИ будет вестись под руководством Максима Учайкина, который станет временно исполнять обязанности главного тренера.

Матч МБА-МАИ и «Зенита» состоится завтра, 21 января. Начало — в 19:00 мск.

