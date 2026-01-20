Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы причины отстранения Александра Секулича «Зенитом» — источник

Названы причины отстранения Александра Секулича «Зенитом» — источник
Комментарии

Представлены детали отстранения главного тренера «Зенита» Александра Секулича от исполнения обязанностей. Ими поделился телеграм-канал «Перехват».

По его данным, клуб из Санкт-Петербурга недоволен не только положением в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, но и атмосферой в раздевалке, которую словенский специалист полностью «потерял».

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщала, что подготовка команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги с московской МБА-МАИ будет вестись под руководством Максима Учайкина, который станет временно исполнять обязанности главного тренера.

Матч МБА-МАИ и «Зенита» состоится завтра, 21 января. Начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
Официально
«Зенит» отстранил главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android