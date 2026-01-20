Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» повторил историческое достижение «Кливленда» и «Бостона» по трёхочковым

Комментарии

«Голден Стэйт Уорриорз» стали третьей командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), реализовавшей более 20 трёхочковых в четырёх матчах подряд.

Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги. Ранее такие серии удавались только «Бостон Селтикс» (с 12 по 18 марта 2024 года) и «Кливленд Кавальерс» (с 20 по 27 декабря 2024 года).

«Голден Стэйт» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице НБА. На счету команды 25 побед и 19 поражений. Ранее сообщалось, что лёгкий форвард «Уорриорз» Джимми Батлер выбыл до конца сезона из-за травмы.

Комментарии
