Опубликованы цифры голосования к Матчу звёзд НБА, указывающие на спад популярности Леброна

Представлены данные голосования болельщиков к Матчу всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые свидетельствуют о существенном снижении популярности Леброна Джеймса. Цифрами поделился статистический портал StatMuse. Согласно сведениям, в нынешнем году Леброн получил 1,8 млн голосов.

Для сравнения, в 2019 году Джеймс получил 4,6 млн голосов, в 2020-м — 6,3 млн, а в 2022-м — рекордные 9,1 млн. В последние годы показатели следующие: 7,4 млн — в 2023-м, 5,1 млн — в 2024-м и 3,3 млн — в 2025-м.

Матч всех звёзд НБА 2026 года состоится 15 февраля на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс».

