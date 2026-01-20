Назван ассистент Учайкина на посту временного главного тренера «Зенита» — источник
Стало известно, кто станет помощником Максима Учайкина на посту главного тренера «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Как информирует телеграм-канал «СБГ Daily», ассистировать Учайкину будет главный тренер «Зенита»-2 Оливер Попович.
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» принял решение отстранить главного тренера Александра Секулича от исполнения своих обязанностей. Дальнейших подробностей пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга не привела.
Матч МБА-МАИ и «Зенита» состоится завтра, 21 января. Начало — в 19:00 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
