Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Назван ассистент Учайкина на посту временного главного тренера «Зенита» — источник

Стало известно, кто станет помощником Максима Учайкина на посту главного тренера «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ. Как информирует телеграм-канал «СБГ Daily», ассистировать Учайкину будет главный тренер «Зенита»-2 Оливер Попович.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» принял решение отстранить главного тренера Александра Секулича от исполнения своих обязанностей. Дальнейших подробностей пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга не привела.

Матч МБА-МАИ и «Зенита» состоится завтра, 21 января. Начало — в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
21 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

