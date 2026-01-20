Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Объявлен состав национальной команды России на сбор в феврале

Объявлен состав национальной команды России на сбор в феврале
Комментарии

Национальная команда России объявила имена игроков, которые получили вызов на февральский сбор в УТЦ «Новогорск».

Он начнётся 24 февраля. В Новогорске мужская команда пробудет до 25 февраля. Основные тренировочные мероприятия состоятся в спорткомплексе «Парамоново» с 25 февраля по 2 марта. В состав команды включены 20 игроков, ещё шесть находятся в резервном списке.

Защитники: Ян Додеус, Иван Зайцев, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Александр Поротников, Тимофей Шикалов, Вадим Ширинкин.

Форварды: Егор Евстафьев, Павел Земский, Всеволод Ищенко, Ярослав Никонов, Павел Рябков, Лев Свинин, Александр Чадов, Данил Шеянов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Максим Огарков, Глеб Фирсов.

В резервный список вошли: Артём Пивцайкин, Иван Прокопенко, Александр Шендеров, Иван Васильев, Даниил Ключенков, Демид Тюлюбаев.

Комментарии
