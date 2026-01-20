Экс-возлюбленная игрока НБА потребовала увеличить алименты более чем в шесть раз

Бриттани Реннер, бывшая возлюбленная форварда «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтона, угрожала вручить игроку судебные документы по спору об опеке над их общим ребёнком и размере алиментов прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», если тот не согласится на её условия по опеке над ребёнком.

Об этом информирует Polymarket со ссылкой на Us Weekly. По сведениям источника, Реннер настаивает на увеличении размера алиментов с $ 5,5 тыс. до $ 35 тыс. в месяц.

В этом сезоне НБА Вашингтон к настоящему моменту принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 14,6 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 1,9 передачи.

