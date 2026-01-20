Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-возлюбленная игрока НБА потребовала увеличить алименты более чем в шесть раз

Экс-возлюбленная игрока НБА потребовала увеличить алименты более чем в шесть раз
Комментарии

Бриттани Реннер, бывшая возлюбленная форварда «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтона, угрожала вручить игроку судебные документы по спору об опеке над их общим ребёнком и размере алиментов прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», если тот не согласится на её условия по опеке над ребёнком.

НБА — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Об этом информирует Polymarket со ссылкой на Us Weekly. По сведениям источника, Реннер настаивает на увеличении размера алиментов с $ 5,5 тыс. до $ 35 тыс. в месяц.

В этом сезоне НБА Вашингтон к настоящему моменту принял участие в 31 матче, где в среднем набирал 14,6 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 1,9 передачи.

Сейчас читают:
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE
Live
Трей Янг сменил клуб. Какие ещё суперзвёзды НБА уйдут до дедлайна? LIVE

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android