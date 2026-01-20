Новичок УНИКСа из США ответил, что его больше всего удивило в России

25-летний американский форвард УНИКСа Тайрон Брюэр рассказал о первых впечатлениях от жизни в Казани.

«Что больше всего удивило в России? Я бы сказал, пожалуй, холод. Но при этом здесь очень красиво. Да, всё было покрыто снегом, но, когда смотришь на здания и замёрзшее озеро, понимаешь, что это выглядит здорово, мне нравится», — сказал Брюэр в интервью для пресс-службы УНИКСа.

Напомним, Брюэр стал игроком УНИКСа в начале января этого года. Казанцы в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 19 победами и двумя поражениями.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: