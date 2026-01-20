Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок УНИКСа из США ответил, что его больше всего удивило в России

Новичок УНИКСа из США ответил, что его больше всего удивило в России
Комментарии

25-летний американский форвард УНИКСа Тайрон Брюэр рассказал о первых впечатлениях от жизни в Казани.

«Что больше всего удивило в России? Я бы сказал, пожалуй, холод. Но при этом здесь очень красиво. Да, всё было покрыто снегом, но, когда смотришь на здания и замёрзшее озеро, понимаешь, что это выглядит здорово, мне нравится», — сказал Брюэр в интервью для пресс-службы УНИКСа.

Напомним, Брюэр стал игроком УНИКСа в начале января этого года. Казанцы в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 19 победами и двумя поражениями.

Сейчас читают:
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича
«Зенит» уволил главного тренера — и это правильно? Разбираем причины ухода Секулича

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android