Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
В «Зените» объяснили отстранение главного тренера Александра Секулича

В «Зените» объяснили отстранение главного тренера Александра Секулича
Председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу отстранения главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей. Об этом решении клуб из Санкт-Петербурга сообщил сегодня, 20 января. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Максим Учайкин.

«К сожалению, пример Александра Секулича — ещё одно доказательство, вслед за Валерием Карпиным, невозможности совмещать посты в клубе и сборной. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

В настоящий момент «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету петербуржцев 13 побед и восемь поражений.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

