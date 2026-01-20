Экс-игрок НБА Фурнье высказался о не забитом Диасом пенальти в финале Кубка Африки
Поделиться
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эван Фурнье высказался об ударе нападающего Браима Диаса в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Напомним, спортсмен не реализовал пенальти на 90+24-й минуте в финале турнира — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.
Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'
«Это уже не «паненка». Это панна-котта», — приводит слова Фурнье телеграм-канал «Okko Баскетбол» со ссылкой на его страницу в социальной сети.
Ранее Диаса раскритиковал бывший главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар.
Материалы по теме
Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:
Комментарии
- 20 января 2026
-
16:21
-
15:57
-
15:19
-
14:44
-
14:18
-
13:37
-
13:15
-
13:00
-
12:23
-
12:05
-
11:49
-
11:25
-
11:11
-
10:59
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:13
-
08:50
-
08:35
-
08:25
-
08:21
-
08:05
-
07:45
-
07:30
-
07:25
-
07:06
-
07:00
-
06:22
-
06:09
-
06:08
-
05:59
-
05:42
-
05:24
-
03:48