Экс-игрок НБА Фурнье высказался о не забитом Диасом пенальти в финале Кубка Африки

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эван Фурнье высказался об ударе нападающего Браима Диаса в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Напомним, спортсмен не реализовал пенальти на 90+24-й минуте в финале турнира — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

«Это уже не «паненка». Это панна-котта», — приводит слова Фурнье телеграм-канал «Okko Баскетбол» со ссылкой на его страницу в социальной сети.

Ранее Диаса раскритиковал бывший главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар.

