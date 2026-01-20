Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Экс-игрок НБА Фурнье высказался о не забитом Диасом пенальти в финале Кубка Африки

Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эван Фурнье высказался об ударе нападающего Браима Диаса в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Напомним, спортсмен не реализовал пенальти на 90+24-й минуте в финале турнира — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Это уже не «паненка». Это панна-котта», — приводит слова Фурнье телеграм-канал «Okko Баскетбол» со ссылкой на его страницу в социальной сети.

Ранее Диаса раскритиковал бывший главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

