Елевич предположил, почему «Зенит» отстранил Секулича от исполнения обязанностей

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о решении «Зенита» отстранить главного тренера Александра Секулича от исполнения обязанностей. Об этом шаге клуб из Санкт-Петербурга сообщил сегодня, 20 января. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Максим Учайкин. Елевич предположил, какие причины могли повлиять на решение руководства клуба.

«За всё время, что он был в «Зените», я не увидел в его деятельности ничего нового и интересного. Может быть, помощники его не дают ему возможности раскрыться, хотя Секулич, безусловно, талантливый тренер. Не зря ведь ему сборную Словении доверяют. Но он пропускал довольно большой этап подготовки к сезону из-за работы в сборной. Нужно было готовить команду, а его не было. Возможно, это негативно сказалось в дальнейшем.

Плюс не так просто порой бывает найти контакт с игроками. К ним надо опредёленный ключик подбирать. Они — игроки состоявшиеся, себе цену знают. Вероятно, ключик подобрать не удалось. Так что все эти моменты могли повлиять», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

