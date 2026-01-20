Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
22:45 Мск
«Он не такой». Дэнни Грин опроверг популярное мнение о Тиме Данкане

«Он не такой». Дэнни Грин опроверг популярное мнение о Тиме Данкане
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин высказался о легендарном игроке «Сан-Антонио Спёрс» Тиме Данкане.

«Многие считают, что Тим — человек замкнутый и молчаливый. На самом деле он не такой. Тим совсем не молчун — он общается, просто предпочитает не выносить свою личность на публику и не любит давать комментарии журналистам. Зато на площадке он умеет вести за собой и словом, и поступком. Знаю, что однажды кто-то даже подсчитал, сколько раз игроки жмут друг другу руки и обмениваются касаниями на разминке — такие мелочи действительно влияют на атмосферу в команде. Тим всегда поддержит, похлопает по плечу, приободрит. Его уважают многие — для многих он лучший игрок всех времён. На бессознательном уровне это чувствуют все вокруг. Тим из тех, кто будет бороться до последнего. Он действительно невероятный», — заявил Грин в рамках подкаста Байрона Скотта.

