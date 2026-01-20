Козин объяснил, как «Пари НН» сможет остановить «Енисей», идущий на серии из двух побед

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который одержал две победы подряд в последних играх.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 20 января 2026, вторник. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

«После нашей прошлой встречи «Енисей» показал хорошую игру, обыграв дома и «Самару», и «Локомотив-Кубань». У команды была целая неделя на подготовку к предстоящему матчу с нами. Однако мы хорошо изучили соперника: нам известны как его сильные, так и слабые стороны. Нам необходимо нейтрализовать их лидеров – остановить игру Данилы Тасича под кольцом и опасную игру через пик-энд-ролл Доминика Артиса и Мэта Коулмэна. Главные задачи: контролировать свой щит, с первых минут быть максимально собранными, бороться за каждый подбор и владение!» — приводит слова Козина пресс-служба команды.