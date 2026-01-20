Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Козин объяснил, как «Пари НН» сможет остановить «Енисей», идущий на серии из двух побед

Козин объяснил, как «Пари НН» сможет остановить «Енисей», идущий на серии из двух побед
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался о предстоящем матче с «Енисеем», который одержал две победы подряд в последних играх.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После нашей прошлой встречи «Енисей» показал хорошую игру, обыграв дома и «Самару», и «Локомотив-Кубань». У команды была целая неделя на подготовку к предстоящему матчу с нами. Однако мы хорошо изучили соперника: нам известны как его сильные, так и слабые стороны. Нам необходимо нейтрализовать их лидеров – остановить игру Данилы Тасича под кольцом и опасную игру через пик-энд-ролл Доминика Артиса и Мэта Коулмэна. Главные задачи: контролировать свой щит, с первых минут быть максимально собранными, бороться за каждый подбор и владение!» — приводит слова Козина пресс-служба команды.

