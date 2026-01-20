Тренер «Енисея» Арсич высказался о матче с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался в преддверии матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород», который начнётся сегодня в 19:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

«Мы ожидаем очень важную и, я думаю, интересную игру. В последней встрече мы проиграли им в основном из-за плохой реализации штрафных бросков и плохой защиты в оборонительном переходе. Обе команды умеют играть в баскетбол на высоком уровне — победы над «Зенитом» и «Локо» это доказывают — и я надеюсь, что болельщики получат удовольствие», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.