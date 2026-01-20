Скидки
Реал Мадрид — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Тренер «Енисея» Арсич высказался о матче с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге

Тренер «Енисея» Арсич высказался о матче с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался в преддверии матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026 с «Пари Нижний Новгород», который начнётся сегодня в 19:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
2-я четверть
26 : 34
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Шендеров, Бабурин, Зоткин
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин

«Мы ожидаем очень важную и, я думаю, интересную игру. В последней встрече мы проиграли им в основном из-за плохой реализации штрафных бросков и плохой защиты в оборонительном переходе. Обе команды умеют играть в баскетбол на высоком уровне — победы над «Зенитом» и «Локо» это доказывают — и я надеюсь, что болельщики получат удовольствие», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

